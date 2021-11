Casino: Roulette - alles Wissenswerte zu Regeln, Einsätzen, Jetons und Spielfeld

Roulette gehört zu den bekanntesten Casino-Spielen der Welt und ist auch in Hollywood-Blockbustern wie James Bond regelmäßig zu sehen. SPORT1 liefert alle wichtigen Infos.

Roulette ist ein sich drehendes Rad mit Schlitzen mit Zahlen von 0 bis 36. Während sich das Rad dreht, wird eine weiße Kugel um das Rad geschleudert. Wenn die Kugel an Geschwindigkeit verliert, fällt sie in einen der nummerierten Schlitze. (SERVICE: Alles aus der Welt der Casinos)

ROULETTE-REGELN

Vor dem Spiel müssen wir mit Bargeld oder Kreditkarte den gewünschten Betrag in Jetons kaufen. Das Spiel beginnt damit, dass die Spieler ihre Jetons auf dem Roulette-Feld platzieren.

Das Spiel beginnt, wenn die Spieler ihre Einsätze platziert haben. Der Croupier dreht dann das Rad und wirft die kleine weiße Kugel in die entgegengesetzte Richtung.

Die Spieler können so lange Wetten platzieren, bis die Kugel die Bahn verlässt. Der Croupier signalisiert mit dem weltberühmten französischen Satz, dass keine weiteren Einsätze mehr möglich sind:

Einsätze und Auszahlungen

Die meisten denken bei Roulette sofort an Rot oder Schwarz! Dabei bietet Roulette viele weitere Einsatzmöglichkeiten, die alle eine andere Auszahlungsquote haben.

Karé aus 4 Zahlen: Hierbei handelt es sich um einen Einsatz auf vier Zahlen. Wir platzieren den Einsatz auf das Kreuz, an dem sich die vier Zahlen schneiden.

Linie aus 6 Zahlen: Ein Linien-Einsatz deckt zwei Reihen ab, d. h. sechs verschiedene Zahlen in zwei Reihen mit je drei Zahlen. Der Einsatz wird auf der nächstgelegenen Begrenzungslinie des Tisches platziert, auf der Trennlinie zwischen den beiden Reihen.

Rot / Schwarz, Gerade/Ungerade oder Hi/Lo: Ein Einsatz in einem der sechs am weitesten außen liegenden Kästchen an der Längsseite des Tisches deckt immer die Hälfte der Zahlen ab. Man kann damit immer auf insgesamt 18 Zahlen außer der 0 setzen. Zum Beispiel alle roten Zahlen, alle gerade Zahlen oder die erste Zahlenhälfte von 1 bis 18.