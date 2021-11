Formel 1: Pläne für Rennen in London wohl weit fortgeschritten

Gibt es bald auch ein Rennen der Formel 1 in London? Die Pläne für einen Grand Prix neben Silverstone sollen sogar schon weit fortgeschritten sein.

Die Formel 1 könnte bald auch Station in London machen.

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, sollen die Pläne für ein zweites Rennen in Großbritannien neben Silverstone bereits weit fortgeschritten sein.

F1-Plan für Royal Docks an der Themse

Demnach will das US-Unternehmen „777 Partners" gemeinsam mit einer Sport-Gruppe aus Großbritannien einen Sport- und Veranstaltungskomplex im an der Themse gelegenen Industrieviertel Royal Docks errichten.

Laut Daily Mail ist die Gruppe bereits mit der Formel 1 in Gesprächen, den Grand Prix von London zusätzlich zum Rennen in Silverstone in den Kalender aufzunehmen.