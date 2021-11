FSV Mainz 05 erhält Förderpreis der Robert-Enke-Stiftung

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist mit dem Förderpreis Seelische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport von der Robert-Enke-Stiftung ausgezeichnet worden. Am zwölften Todestag des ehemaligen Nationaltorhüters Robert Enke wurde der Preis von der Vorstandsvorsitzenden Teresa Enke und Schirmherr Mats Hummels überreicht.

"Bereits im letzten Jahr wussten die Mainzer mit einer starken Bewerbung zu überzeugen. Das vorgestellte Projekt 'Psychosoziales Verletzungsmanagement' findet hoffentlich auch in anderen Vereinen seinen Platz", sagte Teresa Enke bei der Verleihung in Wolfsburg.

Robert Enke litt an Depressionen und nahm sich am 10. November 2009 das Leben. "Sein Tod hat viel in den Köpfen ausgelöst", sagte Teresa Enke: "Man spricht über das Thema, die Vereine machen sich Gedanken."