Formel 1: Nikita Mazepin aus Mexiko-Disko geworfen? Wirbel um Mick-Schumacher-Kollegen

Haas-Fahrer Nikita Mazepin hat in einer Disko in Mexiko Stress, wie Videos zeigen. Der Teamkollege von Mick Schumacher soll sogar rausgeworfen worden sein.

Nach dem Rennen in Mexiko gab es in einer Disko Wirbel um den umstrittenen Formel-1-Fahrer aus Russland. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Videos, die in den Sozialen Netzwerken kursieren, zeigen den 22-Jährigen aufgebracht im Wortgefecht mit mehreren jungen Männern am Rand der Tanzfläche einer Disko, während im Hintergrund ein Remix von Adeles Mega-Hit „Rolling in the Deep“ zu hören ist. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)