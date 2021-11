Deutschland - Liechtenstein: Underdog hofft auf Déjà-vu

Doch die Nummer 190 der Weltrangliste hofft im WM-Qualifikationsspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag auf ein Déjà-vu der besonderen Art. (WM-Qualifikation: Deutschland - Liechtenstein Do. 2045 Uhr im LIVETICKER)

Deuschland vs. Liechtenstein: 0:2 „wie Punktgewinn“

„Wir wollen das, was wir uns vorgenommen haben, umsetzen und das Optimum herausholen. Das ist uns im September sehr gut gelungen, vor allem vom Resultat her“, sagte Trainer Martin Stocklasa in DFB-aktuell. Das 0:2 vor zwei Monaten in St. Gallen habe sich „für uns wie ein Punktgewinn angefühlt“, meinte er stolz.