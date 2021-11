Anzeige

DFB-Pressekonferenz LIVE mit Flick und Müller nach Corona-Fall von Süle

Fünf Spieler abgereist: Wer bekommt jetzt eine Chance von Flick?

SPORT1

Die Corona-Infektion von Niklas Süle sorgt für Aufruhr im DFB-Team und hat einige Fragen aufgeworfen. Bundestrainer Hansi Flick plagen zudem auch noch Personalsorgen. Die PK im Livestream und Liveticker.

Bundestrainer Hansi Flick plagen nach der Abreise von Süle und vier weiteren wichtigen Spielern, die sich in Quarantäne begeben müssen, große Personalsorgen für den beiden Spielen in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein und in Armenien. (DATEN: Der Spielplan der WM-Qualifikation)

Außerdem hat der neuerliche Corona-Aufruhr viele Fragen aufgeworfen. Die vielleicht dringlichsten: Bedarf es einer Impfpflicht im Profi-Fußball? Und sollte Flick bei seiner Nominierung auf ungeimpfte Spieler verzichten? Zu diesen Fragen und vielen weiteren wird sich Flick am Mittwochmittag bei einer Pressekonferenz äußern. Auch Thomas Müller wird bei dieser mit von der Partie sein. SPORT1 begleitet die PK ab 12.30 Uhr im LIVESTREAM und hier im LIVETICKER.

+++ Wie hat die Mannschaft die Corona-Unruhe erlebt? +++

„Wir haben uns am Montagabend getroffen. Es ist gut, dass wir die Testungen machen. Es gab den positiven Test von Niklas. Das ist nichts ganz Ungewöhnliches. Die Spieler mussten abreisen und wir sehen da wenig komisches daran. Das ist der aktuelle Status Quo und da müssen wir uns anpassen. Zur Impfdebatte wurde in den letzten Wochen viel abgefragt und gesagt. Wir sind höfliche Menschen und versuchen Fragen zu beantworten. Da gibt es aber keinen neuen Stand von mir.“

+++ Müller freut sich auf Wiedersehen mit Löw +++

„Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Jogi. Ich habe 108 Länderspiele, davon wahrscheinlich 106 unter Löw. Uns verbindet uns unabhängig von den sportlichen Ereignissen einiges. Es gab den ein oder anderen Abend, wo es interessante Ereignisse gab. Man hat immer wieder Berührungspunkte und eine gute Zeit miteinander gehabt. Das bleibt in Erinnerung. Das Zwischenmenschliche bleibt. Ich bin gespannt, ob Jogi weiter als Trainer arbeitet und hoffe, dass er etwas findet, dass ihn erfüllt. Wenn er nicht im Fußball bleibt, dann werden wir uns sicher trotzdem über den Weg laufen.“

+++ Was verbinden Sie mit Lahm und Klinsmann, Herr Müller? +++

„Mit Phillip verbinde ich noch ein bisschen mehr, wie mit Jürgen Klinsmann. Er war allerdings der, der mich als erster Trainer in den Profikader bei den Bayern geholt hat. WM 90 und 94 war er sehr präsent, ich verbinde damit schon viel. Philipp war aber mein Mitspieler und wir haben auf der rechten Seite viel zusammengespielt. Wir haben auch am Kartentisch zusammen agiert und sind befreundet. Daher verbinde ich mit ihm noch mehr. Wo ich auf der Rangliste stehe, ist für mich nicht das Kriterium.“

+++ Müller über seinen Anspruch +++

„Grundsätzlich ist das mein Anspruch, 365 Tage der beste Fußballer zu sein, der ich kann. Da gehört auch ein Urlaub dazu, man will aber ein Spieler sein, der sich immer damit beschäftigt, wie er erfolgreicher sein kann. Das Bewusstsein, immer weiter an Stärken und Schwächen zu arbeiten, ist sehr wichtig. Wenn man sich etwas bewusst vornimmt, dann hilft das. Es geht um Details. Auch im Privatleben haben wir eine Verantwortung. Man kann nicht zu sehr über die Strenge schlagen.

+++ Müller übernimmt +++

Flick verabschiedet sich. Fliegender Wechsel: Müller kommt rein.

+++ Engere Zusammenarbeit mit Klubs? +++

„Wir gehen die Dinge ab 1. Januar an. Da werden wir sehen, wie wir das umsetzen können. Das werden wir mit den Trainern und Vereinen besprechen. Wir wollen den Austausch. Der Gedanke, dass du immer Nationalspieler ist, ist ganz gut.“

+++ Flick zur ersten Schiedsrichterin, die ein Pflichtspiel des DFB-Teams pfeift +++

„Wir waren in Deutschland Vorreiter. Bibiana Steinhaus-Webb hat immer wieder toll performt. Ich freue mich darauf. Es ist Zeit, dass bei den Männern auch mal eine Frau das Spiel leitet.“

+++ Flick will mit Löw „Flasche Rotwein“ trinken +++

„Ich weiß nicht, ob er heute schon kommt. Er weiß, wie wichtig es ist, dass man vor dem Spiel fokussiert ist. Ich freue mich aber, ihn wiederzusehen. Ich bin ihm sehr dankbar. Der Anruf von ihm hat mein Leben verändert. Das gilt auch für viele andere im Team. Er ist als Mensch außergewöhnlich und ich habe mich viel abschauen können. Umso schöner wäre es, wenn wir am Abend eine Flasche Rotwein trinken können.“

+++ Flick lobt sein Team +++

„Es ist unsere Aufgabe, das Beste aus der Situation zu machen. Wir haben kurze Wege und der Meetingraum der Trainer ist zentral. Da steht auch eine Kaffeemaschine drin und wir fühlen uns wohl. Man kann Dinge schnell ändern und das haben wir gemacht. Da bin ich froh, dass ich tolle Menschen und Experten an meiner Seite habe.“

+++ Wer spielt in der Offensive? +++

„Vor ein paar Wochen haben wir vorne Alternativen gebraucht. Jetzt haben wir sie. Tommy Burkhardt hat eine gute Perspektive. Bei Lukas Nmecha wird man sehen, ob er im heimischen Stadion hier morgen in der Startelf steht. Kevin Volland ist in Monaco in einer guten Form. Leider ist Timo Werner nich dabei und Karim Adeyemi musste abreisen. In der Offensive haben wir uns einiges ausgedacht. Jetzt bekommen andere Spieler eine Chance. Wir jammern nicht und geben den Spielern das Vertrauen, die da sind.“

+++ „Stimmung in der Mannschaft ist in Ordnung“ +++

„Die Stimmung in der Mannschaft ist in Ordnung. Es war eine Unruhe da, aber es geht weiter. Wir sind zurück in der Normalität und wir müssen morgen abliefern.“

+++ Wie kann sich das DFB-Team besser schützen? +++

„Alles was uns hilft, die Gefahr vorab zu reduzieren, das hilft uns. Tim Mayer kennt sich dabei gut aus. Wir müssen schauen, wie wir das in Zukunft machen. Die Pandemie wird uns noch länger beschäftigen.“

+++ Das hat das DFB-Team gegen Liechtenstein vor +++

„Liechtenstein hat in St. Gallen einen großen Fight abgeliefert. Es wäre für sie ein riesiges Ereignis einen Punkt aus Deutschland mitzunehmen. Wir wollen die Dinge aber besser machen und die Räume gut besetzen. Unser Ziel ist, dass wir vor ausverkauftem Haus den Fans eine tolle Leistung zeigen.“

+++ Flick fliegt noch in diesem Jahr nach Katar +++

„Wir werden kurz vor Weihnachten hinfliegen und uns vor Ort alles anschauen.“

+++ So steht Flick zu einer Impfpflicht +++

„Es gibt viele Experten, die sich damit beschäftigen. Die sind zu dem Schluss gekommen, dass es keine Impfpflicht gibt. Es gibt in allen Bereichen Menschen, die sich nicht impfen lassen. Wir sind in der Öffentlichkeit und sind daher gläsern. Wir haben aber auch eine große Verantwortung. Ich habe aber alles dazu gesagt, wie ich dazu stehe. Ich wünsche mir, dass die Spieler geimpft sind, das ist aber ihre Sache. Ich würde mir als Trainer wünschen, dass es das nicht mehr gibt, dass man fünf Spieler nach Hause schicken muss.“

+++ Wie begegnen Sie den ungeimpften Spielern, Herr Flick? +++

„Ich habe mit den Spielern gesprochen und diese Dinge bleiben unter uns. Dabei belasse ich es und gebe keine Interna raus. Wir haben kurz gesprochen und werden das in den nächsten Wochen nachholen.“

+++ Werden nur noch geimpfte Spieler nominiert? +++

„Katar ist noch weit weg. Wir werden sehen, was kommt. Fakt ist, dass wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht und uns getestet haben. Wir sehen uns in der Verantwortung, dass wir alle gesund sind. Dass bei uns sowas passiert, das war fast vorauszusehen. Wir haben aber keine Impfpflicht. Ich glaube, dass man die Leute nicht verurteilen darf, die sich nicht impfen lassen. Für mich ist aber der einzige Weg aus der Pandemie, dass man sich impfen lässt - auch im Profi-Fußball. Das ist meine Meinung. Jeder hat aber das Recht, das zu verweigern.

Auf SPORT1-Nachfrage: „Das lasse ich auf mich zukommen. Ich mache mir nach dem Lehrgang meine Gedanken.“

+++ Personalupdate +++

„Fünf mussten uns wegen Corona verlassen und Schlotterbeck und Wirtz sind schon angeschlagen angekommen. Morgen kam nun leider Julian Draxler hinzu. Es tut mir wirklich leid um ihn, er hat eine muskuläre Verletzung und wird eine Zeit lang ausfallen. Er hatte sich viel vorgenommen. Wir haben jetzt einige Spieler dazugenommen. Wir gehen alles positiv an und waren gestern im Training zufrieden.“

+++ „Am Montag war viel Hektik hier“ +++

„Wir haben viele Spieler eingeladen, viele haben uns wieder verlassen. Florian Wirtz und Nico Schlotterbeck waren auch hier. Wir haben uns das anders vorgestellt. Am Montag war viel Hektik hier. Wir mussten die Sitzung aufgrund der Testergebnisse absagen. Wir wollten die Mannschaft mitnehmen, weswegen es wichtig war, dass alle Spieler vor Ort waren. Wenn man die aktuelle Situation sieht, dann sind wir froh, dass wir uns schon im Oktober qualifiziert haben. "

+++ Flick beginnt +++

Der Bundestrainer ist da. Es kann losgehen.

+++ Flick plagen auch noch Verletzungssorgen +++

Auch Florian Wirtz und Nico Schlotterbeck werden Flick nicht zur Verfügung stehen. Beide plagen sich mit kleineren Verletzungen herum.

+++ Diese vier Spieler mussten neben Süle abreisen +++

Jamal Musiala, Karim Adeyemi, Joshua Kimmich und Serge Gnabry waren mit Süle im Flieger und müssen allesamt in Quarantäne. Das bestätigte der DFB auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Trotz negativem Test müssen die Spieler im Laufe des Dienstags aus Wolfsburg abreisen und sich in häusliche Quarantäne begeben. (Bericht: Nach Corona-Fall: So geht‘s beim DFB weiter)