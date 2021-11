FC Bayern darf wegen Quarantäne Gehalt von Kimmich und Co. einbehalten

Ab sofort sind Arbeitgeber nicht zur Lohnfortzahlung verpflichtet, wenn ein ungeimpfter Arbeitnehmer in Quarantäne muss. Ein Fall, der auf den FC Bayern zutrifft. Ein Rechtsexperte ordnet ein.

Bis kürzlich galt, dass Ungeimpfte in Quarantäne weiterhin vom Arbeitgeber bezahlt werden. Diese Regelung ist am 1. November jedoch weggefallen. Mit anderen Worten: Wer seinem Job nicht nachgehen kann, weil der Piks fehlt, bekommt für die Dauer seines Ausfalls keine Kohle mehr, sofern es der Arbeitgeber so entscheidet. Geregelt wird das im Bundesinfektionsschutzgesetz (§56). Kritiker nennen es Impfzwang.