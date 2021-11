Kretzschmar erwartet künftig "sechs bis sieben Teams im Meisterkampf"

Stefan Kretzschmar, Sportvorstand der Füchse Berlin, erwartet in Zukunft einen großen Konkurrenzkampf um die Spitze in der Handball Bundesliga.

Noch gibt es laut Kretzschmar keinen „totalen Machtwechsel“, aber „perspektivisch auf jeden Fall“. Der SC Magdeburg „ist sicher momentan das Maß aller Dinge“, sagte Kretzschmar über seinen Ex-Klub, der am Samstag zum Topspiel in Berlin zu Gast ist (18.05 Uhr).

Die "momentane Veränderung in der Liga" sei "spannend", sagte der 48-Jährige: "Das merkt man auch an den Reaktionen in Kiel und Flensburg". Dort sei den handelnden Personen die Souveränität "ein bisschen abhanden gekommen. Die Trainer in Kiel und Flensburg wirken angespannter, man hadert mehr mit den Schiedsrichtern. Der ganze Habitus hat sich verändert."