NFL: Chicago-Pleite bei Steelers - Bears-Linebacker Marsh tobt nach Schiri-Check

In der NFL gibt es doch immer wieder neue kuriose Dinge.

„Auf dem Weg zur Seitenlinie verpasst mir der Referee einen Stoß mit der Hüfte. Das ist eindeutig“, schimpfte der Linebacker der Bears, der in der vergangenen Saison noch für die Steelers spielte.

LeBron James poltert: „Das war absurd“

Das sah auch NBA-Superstar LeBron James so, der auf Twitter polterte: „Das war absurd. Wäre es andersherum passiert, wäre der Spieler aus dem Spiel geflogen, suspendiert und mit einer Geldstrafe belegt worden. Abhängig vom Spieler wäre dieser womöglich sogar aus dem Team geflogen.“

Doch das war noch nicht alles, denn nach dem Kontakt zwischen Corrente und Marsh sprach der Schiedsrichter auch noch eine Taunting-Strafe aus, was 15 Yards Raumverlust und ein neues First Down für die Steelers zur Folge hatte.