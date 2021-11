Formel 1: Verstappen winkt WM-Titel - doch Hamilton macht Rosberg-Pleite Hoffnung

Verstappen baut Vorsprung aus: So lief der große Preis von Mexiko

Max Verstappen geht mit einem soliden Vorsprung in den F1-Endspurt. Die Statistik spricht klar für den Niederländer. Ausgerechnet ein verlorenes WM-Duell macht Lewis Hamilton jedoch Mut.

Der WM-Kampf in der Formel 1 befindet sich auf der Zielgeraden.

18 der 22 Rennen sind bereits absolviert, am Sonntag feierte Max Verstappen mit dem Sieg beim Großen Preis von Mexiko bereits seinen neunten Saisonerfolg.

Der Red-Bull-Pilot geht somit mit 19 Punkten Vorsprung auf seinen Widersacher Lewis Hamilton in die letzten vier Rennen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Zahlen sprechen klar für Max Verstappen

Die Zahlen sprechen dabei klar für Verstappen. Nicht nur der Punktevorsprung spielt dem 24-Jährigen in die Karten, auch eine andere Statistik spricht für den Niederländer.

Denn in der Geschichte der Formel 1 kam es erst ein einziges Mal vor, dass ein Fahrer mit neun Saisonsiegen nicht Weltmeister wurde. ( Die Pressestimmen zum Großen Preis von Mexiko )

Der Leidtragende hieß 2016 ausgerechnet Hamilton - in einem Jahr, in dem Mercedes alles in Grund und Boden dominierte.