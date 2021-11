Eishockey-Frauen spielen um Olympia-Ticket und ihre Zukunft

Für die Eishockey-Frauen geht es beim Qualifikationsturnier in Füssen nicht nur um ein Ticket für Olympia, sondern auch um die Zukunft ihres Sports.

Für die deutschen Eishockey-Frauen geht es beim Qualifikationsturnier in Füssen nicht nur um ein Ticket für Olympia, sondern auch um die Zukunft ihres Sports.

„Fördergelder und Bundeswehrplätze hängen natürlich davon ab“, sagte Kapitänin Julia Zorn vor dem Auftaktspiel am Donnerstag (17.15 Uhr/MagentaSport) gegen Österreich dem SID : „Das heißt, dass das Turnier mehr oder weniger über die Zukunft des Frauen-Eishockeys entscheidet. Alle Mädels, die nach uns kommen, sollen genauso die Chance haben, den Sport weiterzubringen.“

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) muss das Viererturnier mit den weiteren Gegnern Italien und Dänemark gewinnen, um sich für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) zu qualifizieren. Das olympische Turnier in Pyeongchang 2018 hatte sie verpasst. Aktuell haben 16 Nationalspielerinnen Plätze in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, sie können wie Profis trainieren.