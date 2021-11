Winterspiele: IGB kritisiert China scharf und stellt Forderungen

Der Internationale Gewerkschaftsbund hat den kommenden Gastgeber der Olympischen Winterspiele scharf kritisiert und Forderungen an das IOC gestellt.

Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) hat den kommenden Gastgeber der Olympischen Winterspiele scharf kritisiert und Forderungen an das Internationale Olympische Komitee (IOC) und seine Partner gestellt. In einem Report mit dem Namen „China: Eine Goldmedaille für Unterdrückung“ schrieb die Organisation über „fünf repressive Maßnahmen der Regierungspartei, die China und die Welt unsicher machen“ sowie „die Freiheit und Rechte von Millionen von Menschen beschneiden“.

Als größte Unterdrückungsmaßnahmen der Kommunistischen Partei Chinas sieht die IGB die "Repressionen und Inhaftierungen" in der Sonderverwaltungszone Hongkong, die Einschüchterung der LGBT+ Community, die "Verstöße gegen grundlegend Rechte bei der Arbeit, in Lieferketten und in der Gesellschaft", die Unterdrückung und Ausbeutung von ethnischen Minderheiten sowie die Verbreitung von COVID-19. Dabei wirft die IGB den chinesischen Machthabern vor, systematisch Informationen vorzuenthalten, die den Ursprung des Virus erklären könnten. Das habe "viele Leben gekostet und die Welt unsicherer gemacht."