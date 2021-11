Nach Trennung von Kerber: Beltz trainiert künftig Tennis-Juwel Raducanu

Torben Beltz, bis vor Kurzem Erfolgstrainer von Deutschlands Top-Spielerin Angelique Kerber, betreut künftig Tennis-Juwel Emma Raducanu. Dies bestätigte die 18 Jahre alte US-Open-Siegerin nach ihrer Achtelfinalniederlage beim WTA-Turnier im österreichischen Linz. „Es ist natürlich ein großes Privileg, mit einem so erfahrenen Trainer zu arbeiten“, sagte Raducanu.

Beltz (44) bestätigte via Instagram die Aussagen der hochveranlagten Britin, die im September als Qualifikantin in New York sensationell ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte. Seitdem geht ihr Weg steil bergauf, auch abseits des Tennisplatzes. Unter anderem ist Raducanu neuerdings Botschafterin für die französische Luxus-Modemarke Dior.