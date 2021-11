Marco van Basten sieht Hype um Ajax Amsterdam skeptisch

„Ich bleibe ein wenig skeptisch. Es gibt Leute, die reden sehr euphorisch über Ajax, aber dann muss man auch solche Spiele kontrollieren können“, gab der ehemalige Ajax-Spieler und -Trainer in der Sendung „Rondo“ bei Ziggo Sport nach dem 0:0 gegen die Go Ahead Eagles am Wochenende in der Eredivisie zu bedenken. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Champions League)