Nach Peking und Wuhan: Auch Shanghai-Marathon wegen Corona verschoben

Knapp drei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in China ist der Marathon in Shanghai aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden.

Nach den Rennen in Peking und Wuhan ist auch der Marathon in Shanghai aufgrund der Corona-Pandemie knapp drei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in China verschoben worden. Das teilten die Organisatoren des für den 28. November geplanten Rennens am Mittwoch mit.