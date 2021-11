DOSB-Präsidentschaftskandidat Weikert will deutsche Olympia-Bewerbung für 2036

Thomas Weikert, Kandidat für das Präsidentenamt beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), will eine erneute Olympia-Bewerbung Deutschlands schnellstmöglich vorantreiben. „Wir müssen uns so schnell wie möglich bewerben, und zwar auch für 2036. Ich weiß, dass es Diskussionen darüber gibt, ob man sich für 2036 bewerben soll vor dem Hintergrund von Berlin 1936. Aber ich bin der Meinung: ja!“, sagte der 59-Jährige im Interview mit sportschau.de.

Weikert, aktuell noch Präsident des Tischtennis-Weltverbandes ITTF, war am Montag von der zuständigen Findungskommission als einer von drei Kandidaten für die DOSB-Präsidentschaft vorgeschlagen worden. Neben ihm stellen sich am Sonntag in Düsseldorf Präsidentin Claudia Bokel vom Deutschen Fechter-Bund (DFeB) und der CSU-Politiker Stephan Mayer den DOSB-Mitgliedsorganisationen vor. Die Wahl findet am 4. Dezember auf der Mitgliederversammlung in Weimar statt.