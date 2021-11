Anzeige

BVB: Erling Haaland reist zur Nationalmannschaft - Podcast Dortmund-Woche Haaland vor Holland-Abflug!

Leipzig zeigt auf: So löchrig ist die BVB-Abwehr

SPORT1

Erling Haaland fällt noch lange aus. Im SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ erklären die Reporter, aus welchem Grund der Stürmer seine Reha beim BVB unterbricht.

Sie vermissen ihren Top-Torjäger sehnlichst!

Die bittere 1:2-Pleite in Leipzig hat einmal mehr gezeigt, wie abhängig die BVB-Spieler von Erling Haaland sind. Ohne den Super-Stürmer läuft bei Schwarz-Gelb nur wenig zusammen.

Anzeige

Die Chancen sind allerdings gering, dass der 21-Jährige in diesem Jahr noch mal für Schwarz-Gelb auflaufen wird. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Berater-Papa Alf-Inge hat kürzlich im norwegischen Fernsehen entsprechende SPORT1-Informationen bestätigt, wonach, es gut wäre, „wenn er vor Weihnachten noch ein paar Spiele machen könnte, aber das ist eher unwahrscheinlich“.

Wie geht es jetzt mit dem Norweger weiter?

Haaland reist zur Nationalmannschaft

Im SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen die Reporter Patrick Berger und Oliver Müller einmal mehr über Haalands Situation. Der Angreifer absolviert zurzeit die Reha in Dortmund und macht, so ist aus dem direkten Umfeld zu hören, nur langsam Fortschritte. Eine Rückkehr zum ersten Bundesliga-Spiel im neuen Jahr in Frankfurt am 8. Januar ist am wahrscheinlichsten.

Wie SPORT1 erfuhr, soll Haaland trotz seines Muskelbündelrisses im linken Oberschenkel zur Nationalmannschaft reisen – das verrät Berger im Podcast: „Er wird auf eigenen Wunsch zur Mannschaft fahren“, sagt der Reporter.

„Der Grund ist das wichtige WM-Qualispiele gegen die Niederlande. In Holland möchte er unbedingt dabei sein, seinen Kollegen auf der Tribüne die Daumen drücken und gleichzeitig untersucht werden.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

undefined

Anzeige

Für die norwegische Mannschaft, die noch alle Chancen auf das Ticket für die Wüsten-WM 2022 in Katar hat, warten zwei enorm wichtige Spiele.

Am 13. November spielt der Tabellenzweite in der WM-Quali-Gruppe G zuhause in Oslo gegen die fünftplatzierten Letten und drei Tage später dann in Rotterdam gegen Spitzenreiter Holland – mit Haaland, aber eben nur als Edel-Fan auf der Tribüne statt auf dem Rasen.

Im neuen Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 7 geht es unter anderem um die harsche System-Kritik von Marco Reus an Marco Rose. Wie kamen die Aussagen vom Kapitän beim Trainer und den Bossen an? Außerdem: Was steckt wirklich hinter dem Juve-Interesse an Axel Witsel und wieso reist der verletzte Super-Star Erling Haaland trotzdem zur norwegischen Nationalmannschaft? Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist immer dienstags auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.

Alles zur Bundesliga bei SPORT1: