Nationalmannschaft: Corona bei Süle, Kimmich & Co. weg - ein Unding!

Nach dem positiven Corona-Test von Niklas Süle ist am Dienstag auch der ungeimpfte Joshua Kimmich folgerichtig aus dem Teamquartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Wolfsburg abgereist. Zudem wurden Jamal Musiala, Karim Adeyemi und Serge Gnabry in einzelnen Autos nach Hause transportiert, was zumindest vermuten lässt, dass die drei Profis – aus welchen Gründen auch immer – ebenfalls noch nicht geimpft sind. (REPORT: Der Corona-Schock - und die brisanten Fragen)