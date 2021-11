Jadon Sancho: Ex-BVB-Star bei Manchester United bald Verteidiger?

So kompliziert ist Sanchos Situation bei United

Da fragt man sich als Außenstehender schon, wozu Manchester United im Sommer eigentlich noch so viel Geld für die Offensivkünste von Jadon Sancho ausgegeben hat. ( NEWS: Alles zur Premier League)

85 Millionen Euro hatten sich die Red Devils die Verpflichtung des früheren Stürmerstars von Borussia Dortmund kosten lassen, der in der Saison 2020/‘21 in 38 Pflichtspielen für den BVB 16 Treffer erzielt sowie 20 weitere vorbereitet hatte.

Ex-BVB-Star Sancho bei United bald Verteidiger?

Denn: Wie The Athletic berichtet, will United-Coach Ole Gunnar Solskjaer den Youngster plötzlich als Außenverteidiger aufbieten.

Der englische Rekordmeister hat offenbar bereits einige Male mit Sancho derart in der Defensive trainiert, zumal der etatmäßige Rechtsverteidiger Aaron Wan-Bissaka derzeit wenig überzeugt. ( Tabelle der Premier League )

Ähnlich wie der Ex-Dortmunder an vorderster Front: In der aktuellen Premier-League-Saison stand Sancho lediglich dreimal in der Startformation, durfte aber niemals länger als jeweils 70 Minuten agieren.