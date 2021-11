NBA: Stephen Curry von den Golden State Warriors - so gut wie noch nie?

Knapp vier Minuten vor dem Ende erhoben sich die Fans im Chase Center von San Francisco von ihren Plätzen und brachen in Jubelstürme aus.

Sie huldigten einem Mann, der auf dem Feld einmal mehr Historisches geleistet hat: 50 Punkte und zehn Assists in einem Spiel. So etwas ist selbst Stephen Curry von den Golden State Warriors zuvor noch nie passiert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

An diesem Montagabend aber gelang ihm beim 127:113-Erfolg gegen die Atlanta Hawks alles : Assists, Freiwürfe, Floater - und natürlich seine Spezialität, die Dreier von allen erdenklichen Distanzen und Winkeln zum Korb.

Kerr über Curry: „Immer noch unglaublich“

„Eigentlich könnte ich sagen, dass ich so etwas noch nie gesehen habe. Aber das stimmt nicht. Ich sehe das nun schon seit sieben Jahren. Aber es ist immer noch unglaublich“, schwärmte Warriors-Coach Steve Kerr von der Punkte-Show seines Superstars.

Kerr war zu seiner aktiven Zeit selbst ein gefürchteter Scharfschütze von jenseits der Dreipunkte-Linie. Zwei Spielzeiten beendete er mit einer Quote von über 50 Prozent als bester Dreierschütze der Liga.

Wann holt Curry Dreierkönig Ray Allen ein?

Mit 2884 verwandelten 3ern fehlen ihm nicht einmal mehr 100, um Ray Allen (2973) als bester Distanzschütze in der NBA-Historie zu entthronen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Trifft er so weiter wie gegen die Hawks, könnte er diesen Rekord in zehn Spielen schon knacken.

Dabei fällt es auch ihm selbst immer noch schwer, solche Explosionen wie am Montagabend zu erklären.

„Wenn du die ersten beiden getroffen hast, bekommst du einen Rhythmus. Dann hast du einfach ein gutes Gefühl, wenn der Ball deine Hand verlässt“, sagte der 33-Jährige, der schon jetzt (fast) sämtliche Dreierrekorde hält und damit das gesamte Spiel in der NBA revolutioniert hat.

Distanzwürfe von Curry als Trumpf im Titelrennen

Seit die Liga in der Saison 1979/80 die Dreipunkte-Linie eingeführt hat, um die Würfe aus der Distanz angemessener zu würdigen, wurden die Scharfschützen bei den Teams immer wichtiger.

Er war der erste Spieler, der in einer Saison über 400 Dreier verwandelte. In vier unterschiedlichen Spielzeiten, darunter die Meistersaison 2016/17, erzielte er mehr als 300 Dreier bei einer Quote von jeweils über 40 Prozent.