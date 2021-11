Anzeige

Süle & Corona-Schock in DFB-Team: Baku und Arnold nachnominiert Wieso Flick zwei Wolfsburger nachnominiert

Coronafall bei der Nationalmannschaft: Bierhoff klärt auf

Nach dem Corona-Schock um Niklas Süle nominiert Bundestrainer Flick auch Maximilian Arnold und Ridle Baku vom VfL Wolfsburg.

Der Ersatz war schnell gefunden - zum Teil auch dank der räumlichen Nähe in Wolfsburg: (NEWS: Alles zur WM-Qualifikation)

Hansi Flick reagierte recht zügig auf den Corona-Fall um Niklas Süle vom FC Bayern und die Verletzungssorgen bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft,

Bereits Dienstagmittag hatte der Bundestrainer ein Trio nachnominiert. (NEWS: Süle als Genesener - warum das nicht stimmt)

Die Wolfsburger Maximilian Arnold, der sein bisher einziges Länderspiel am 13. Mai 2014 beim 0:0 gegen Polen absolviert hatte, und Ridle Baku sowie Kevin Volland (AS Monaco) wurden kurzerhand in den Kader berufen für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein am Donnerstag (20.45 Uhr im Liveticker) in Wolfsburg und drei Tage später in Armenien.

Corona-Schock um Süle: Flick nominiert Baku und Arnold nach

Baku und Arnold, die bei der kurzfristigen Nominierung vom Standortvorteil profitierten, aber auch unabhängig davon schon länger in Flicks Planspielen eine Rolle spielen sollen, wirkten bereits am Nachmittag bei der verschobenen Trainingseinheit, die eigentlich schon am Vormittag hätte steigen sollen.

Volland reiste erst am Dienstagabend an und verpasste die erste Trainingseinheit auf dem Platz am Nachmittag. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan WM-Qualifikation)

Der Leverkusener Jonathan Tah, der am Montag nachnominiert worden war, und Torhüter Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) fehlten wiederum wegen individueller Belastungssteuerung. Der leicht angeschlagene Kai Havertz (FC Chelsea) setzte ebenfalls aus.

Außerdem gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt, dass der Leverkusener Florian Wirtz (muskuläre Probleme am Hüftbeuger) und der Freiburger Nico Schlotterbeck (muskuläre Probleme am linken Oberschenkel) verletzt ausfallen. (SERVICE: Tabellen WM-Qualifikation)

FC Bayern: Auch Kimmich und Choupo-Moting in Quarantäne