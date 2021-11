FC Bayern: Corona-Schock um Süle und Kimmich - Lauterbach hat Hoffnung

Nationalspieler Niklas Süle hat sich mit Corona infiziert. Vier Mitspieler beim FC Bayern müssen in Quarantäne, darunter Joshua Kimmich. SPD-Politiker Karl Lauterbach appelliert an den Impfzögerer.

Niklas Süle wurde beim DFB-Team positiv auf das Coronavirus getestet, begab sich in Isolation. In der Folge mussten enge Kontaktpersonen in Quarantäne, darunter auch Bayern-Mitspieler Joshua Kimmich.