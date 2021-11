Anzeige

WM Qualifikation: 15-jähriger Enes Sali lernt bei Gheorghe Hagi und spielt für Rumänien Das Wunderkind auf Hagis Spuren

Der erst 15 Jahre alte Enes Sali wurde zum ersten Mal für die rumänische Nationalmannschaft nominiert. Doch wer ist dieses große Talent?

Enes Sali ist im Alter von nur 15 Jahren erstmals für die rumänische Nationalmannschaft berufen worden.

Der kleine offensive Mittelfeldspieler vom FCV Farul Constanta konnte es selbst kaum glauben:

„Als ich die Nachricht erhalten habe, wusste ich gar nicht, wie ich reagieren sollte. Ich war ehrlich gesagt etwas schockiert“, sagte Sali im Rahmen des Ligaspiels gegen FCSB Bukarest. „Nach zehn Minuten habe ich es dann erst realisiert und war sehr glücklich. Es wird ein schönes Gefühl sein, damit geht für mich ein Traum in Erfüllung.“

Damit steigt Sali zum jüngsten Spieler Rumäniens auf, der in den Kader einer Nationalmannschaft berufen wurde.

Über La Masia zum Nationalhelden

Enes Sali wurde am 23. Februar 2006 in Kanada geboren. Bis zu seinem elften Lebensjahr lebte Sali im kanadischen Ontario und spielte in der Jugendabteilung der Woodbridge Strikers. Im Juli 2017 brachten ihn die Talentscouts des FC Barcelona in die katalanische Metropole. Nach zwei Jahren im Nachwuchsbereich von Barca musste der spanische Topklub den jungen Sali nach einem FIFA-Urteil ablösefrei ziehen lassen.

Nach zwei Jahren in Barcelona wechselte Enes Sali in die Jugend von Farul Constanta und wurde dort von Galatasaray-Legende und Vereinstrainer Gheorghe Hagi in die erste Mannschaft befördert. Sali hatte zuvor für die U16 und U17 gespielt.

Am 9. August 2021 bestritt Sali beim 1:0 von Constanta gegen Sepsi OSK sein erstes Spiel für die Profis. Mit 15 Jahren, fünf Monaten und 14 Tagen feierte er damit als jüngster Spieler der Geschichte sein Debüt in der ersten rumänischen Liga, der Liga 1.

Den nächsten Rekord brach der junge Rumäne mit türkischen Wurzeln dann erst vor kurzem im Alter von 15 Jahren, 6 Monaten und 21 Tagen. Beim 5:0 Erfolg seines Teams gegen Academica Clinceni trug sich Sali zum ersten Mal - und das sehenswert - in die Torschützenliste ein und ist damit der jüngste Torschütze der rumänischen Liga 1.

Der rumänische Fußball-Experte Emanuel Rosu twitterte das Tor des Jungen Salis und schrieb dazu: „Merkt euch seinen Namen. Der 15-jährige Enes Sali ist zum jüngsten Torschützen der rumänischen Liga geworden. Eine unglaubliche Geschichte: Geboren in Kanada, ausgebildet in Barcelona und jetzt trainiert von Hagi. Schaut euch dieses unfassbare Solo von ihm an und wie er danach Hagi umarmt.“

Gheorghe Hagi: „Ich muss mich um ihn kümmern!“

Sein Trainer Gheorghe Hagi, der zu seinen besten Zeiten ein genialer Spielmacher und als „Karpaten-Maradona“ bekannt war, sagt dem jungen Offensiv-Talent laut Telekom Sport eine große Zukunft voraus:

„Ihr werdet ihn kennenlernen, ich kenne ihn gut. Ihr werdet viele gute Dinge über ihn erfahren. Ich lasse ihn auf dem Platz sprechen, er ist sehr talentiert, man findet jemanden wie ihn nur selten.Seine Eltern haben mein Wort, dass er seinen Weg machen wird. Ich muss mich um ihn kümmern!“.

Die Wertschätzung und die Demut, unter einem der besten Spieler in der Historie des Landes spielen zu dürfen, kommt auch beim jungen Sali nicht zu knapp:

„Es bedeutet mir sehr viel, von Herrn Hagi trainiert zu werden. Ich lerne viel von den älteren Spielern und kann hier das Beste aus mir herausholen“, sagte Sali bei NTV-Spor.

„Dass Hagi mich spielen lässt, ist eine große Ehre für mich. Ich liebe den Fußball schon seit meiner frühesten Kindheit. Mein Ziel ist es, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Ich habe Selbstvertrauen, aber noch habe ich nichts erreicht.“

Enes Sali: „Meine Vorbilder sind Messi und Mbappe“

Nun also die Berufung von Rumäniens Nationaltrainer Mirel Radoi für die anstehenden Länderspiele gegen Island und Liechtenstein. Wäre Sali bereits in der letzten Länderspielpause nominiert worden, hätte der 15-Jährige auch gegen Deutschland auflaufen können. Ohne das Offensivtalent verloren die Rumänen das Spiel gegen Deutschland mit 1:2.

Für die kommenden Spiele hat ihm sein Trainer ein paar Tipps auf den Weg gegeben, wie Sali selbst verrät:

„Herr Hagi sagte mir, ich solle so viel wie möglich von mir geben, selbstbewusst sein und mit erhobenem Haupt dorthin gehen. Ich weiß nicht, wie ich mich in der Umkleidekabine fühlen werde. Aber ich hoffe, mich schnell einzuleben und mit den Jungs auszukommen.“

Ob Sali gegen Island oder Liechtenstein auch zu seinem Debüt für die Nationalmannschaft kommt, bleibt abzuwarten.

Sali selbst würde seine Stärken folgendermaßen beschreiben:

„Meine Vorbilder sind Lionel Messi und Kylian Mbappé. Meine Hauptqualitäten sind Geschwindigkeit, Dribbling, Körpertäuschungen und Richtungswechsel. In meiner Freizeit spiele ich Billard oder PlayStation und gehe mit der Familie raus.“