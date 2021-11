Eishockey, Deutschland Cup: Gegner, Spielplan, Live und TV

Los geht es mit dem Duell gegen Russland (Do., ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream), ehe die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm die Schweiz und die Slowakei fordert.

Eishockey: Deutschland Cup - Start gegen Russland

Und angefügt: „Das Rennen ist sehr, sehr hart, aber das macht den Sport besser. Wir jagen ja auch einige andere Nationen, so gut wir können. Wir müssen schauen, dass wir unseren Platz nicht nur verteidigen, sondern verbessern.“

DEB-Generalprobe für die Olympischen Spiele

Besonders im Hinblick auf die anstehenden Olympischen Winterspiele in Tokio.

Er freut sich vor allem auf die Fans in der YAYLA Arena in Krefeld: „Alle Spieler haben in den vergangenen zwei Jahren sehr gut gearbeitet, sich enorm verbessert, eine sehr gute WM abgeliefert. Und die Spieler brennen jetzt für die Unterstützung der Fans.“