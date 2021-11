Transfermarkt: Saúl Níguez droht beim FC Chelsea schon das Aus

Doch die erhofften Chancen blieben aus und so ist es nicht verwunderlich, dass der WM-Teilnehmer von 2018 seine Zelte in London nun vorzeitig abbrechen und zu Atlético Madrid heimkehren könnte.

Zwar gehen die Rojiblancos davon aus, dass der FC Chelsea die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 40 Millionen Euro nicht ziehen wird. Trotzdem planen sie wohl nicht weiter mit dem Spanier. Das könnte auch daran liegen, dass erst durch seinen Abgang die Rückkehr des verlorenen Sohnes Antoine Griezmann zustande kam, der in Madrid wieder aufblüht.

Ob sich Saúl Níguez in London doch noch durchbeißen kann, werden die nächsten Wochen zeigen. Bis zur Öffnung des Transferfensters in England stehen für den FC Chelsea noch zwölf Partien in Champions League, EFL Cup und Premier League an.