Ski: Österreicher Leitinger verpasst erneut Olympia-Saison

Dem österreichischen Ski-Rennläufer Roland Leitinger bleibt das Verletzungspech vor Olympischen Winterspielen treu. Der 30-Jährige erlitt am Dienstag bei einem Trainingssturz einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie und fällt damit für die Wettbewerbe in Peking 2022 aus. Das teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) mit. Schon vor den Spielen 2018 in Pyeongchang hatte Leitinger ein Kreuzbandriss außer Gefecht gesetzt.

Der Riesenslalom-Spezialist hatte beim Saisonauftakt im Oktober in Sölden den zweiten Platz belegt. Er möchte sich nun zeitnah operieren lassen. Der Weltcup macht am kommenden Wochenende erneut in Österreich Station, in Lech/Zürs finden die Parallel-Bewerbe statt.