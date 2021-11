Moderner Fünfkampf: Athleten-Protest erfunden? Fünfkampf-Zoff wird bizarr

Der Reitskandal von Tokio und seine Auswirkungen: Im Modernen Fünfkampf will keine Ruhe einkehren. Präsident Schormann wittert eine Kampagne gegen die Führung des Weltverbandes.

Das Springreiten ist noch nicht ganz Geschichte, schon üben sich die Modernen Fünfkämpfer in einer neuen Disziplin: dem öffentlichen Hickhack.

Zumindest fliegen die Vorwürfe nach der Entscheidung, das Reiten ab 2024 zu verbannen, hin und her. Eine Ex-Athletin beschuldigt den Weltverband, die Sportlerinnen und Sportler nicht einbezogen zu haben.

In einem Brief fordern mehr als 650 Unterzeichner den Rücktritt der Führungskräfte. Für Präsident Klaus Schormann ist all das jedoch nur „Big Fake“.