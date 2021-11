FC Bayern: Auch Choupo Moting in Quarantäne

Nach Coronafall auch Choupo Moting in Quarantäne. © FIRO/FIRO/SID

Nach Bekanntwerden des Coronafalls Niklas Süle in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Bayern München auch Eric-Maxim Choupo Moting in Quarantäne geschickt. Der Rekordmeister bestätigte am Dienstag, dass auch der Angreifer Kontakt zu Süle gehabt habe.