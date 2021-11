HSV: Elftes Millionen-Minus in Serie, aber Verbindlichkeiten abgebaut

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat wegen der Coronakrise das elfte Millionen-Minus in Serie eingefahren.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat wegen der Coronakrise das elfte Millionen-Minus in Serie eingefahren. Die HSV Fußball AG machte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust in Höhe von 4,7 Millionen Euro (Vorjahr: 6,7 Millionen Euro). Der Umsatz brach pandemiebedingt um 41,7 Prozent auf 55,8 Millionen Euro ein, wie der Tabellensiebte am Dienstag mitteilte. Dennoch konnten die Hanseaten ihre Verbindlichkeiten um 6,6 Millionen Euro auf nun 51,2 Millionen Euro verringern.