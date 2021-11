Rieder hofft auf Rückkehr in die NHL: "Noch gar nicht abgehakt"

Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hofft weiter auf eine Rückkehr in die NHL. "Für mich ist das noch gar nicht abgehakt", sagte der 28-Jährige im Podcast "Die Eishockey Show". Der Landshuter hatte nach elf Jahren in Nordamerika im Sommer keinen Vertrag mehr in der NHL bekommen und unterschrieb stattdessen beim schwedischen Meister Växjö Lakers.

Im nächsten Jahr hofft Rieder auf eine neue Chance. "Natürlich ist es dann interessant: Wie groß ist das Interesse, wo habe ich am meisten Spaß", sagte er: "Im Sommer sehen wir dann, was passiert."

Ab Donnerstag spielt Rieder mit der Nationalmannschaft beim Deutschland Cup in Krefeld, um sich für den Kader bei den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) zu empfehlen. "Das deutsche Eishockey ist in den letzten Jahren immer weiter nach vorne gegangen", meinte er: "Es kommen so viele überragende junge Spieler nach. Das macht den ganzen Kader natürlich viel stärker."