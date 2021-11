DFB-Team: Wirtz und Schlotterbeck fallen aus, Flick mit Personalsorgen

Wegen seiner Corona-Infektion fällt Bayern-Star Niklas Süle aus. Im Zuge dessen müssen auch Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala sowie Karim Adeyemi nach Hause fahren, da sie sich in Quarantäne begeben.

Wirtz als DFB-Tourist dabei

Wirtz steht für die Partien gegen Liechtenstein (Donnerstag) und in Armenien (Sonntag) wegen muskulärer Probleme am Hüftbeuger nicht zur Verfügung. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Schlotterbeck plagen muskuläre Probleme am linken Oberschenkel. Er reiste zwar ins DFB-Quartier in Wolfsburg an, doch Flick musste schnell ohne ihn planen.