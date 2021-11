Wild Rift: Caitlyn & Jayce halten Einzug ins Mobile-MOBA

Für League of Legends: Wild Rift wurden mit Jayce & Caitlyn zwei bekannte Champions veröffentlicht. Beide sind zwei wichtige Charaktere in der jüngst veröffentlichten Animationsserie "Arcane" © Riot Games

Auch in League of Legends: Wild Rift wird der Release von Arcane gebührend gefeiert. Passend hierzu wurden nun die Champions Caitlyn und Jayce veröffentlicht.

Auf dem PC gehören die Charaktere seit Jahren zum Championpool, nun dürfen sich auch mobile Gamer über deren Verfügbarkeit unterwegs freuen. Beide Figuren orientieren sich spielerisch an ihren PC-Äquivalenten jedoch wurde auch hier die Steuerung an mobile Plattformen angepasst.

Caitlyn, der Sheriff von Piltover

Während die Fans in Arcane die Anfänge Caitlyns erzählt bekommen, hat sie in League of Legends unlängst die höchste polizeiliche Position der Stadt Piltover inne. Als Sheriff sorgt sie für Recht und Ordnung auf den Straßen und versucht alles, damit weder Piltover noch die Schwesterstadt Zhaun in Chaos versinkt.