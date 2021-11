Bundesliga: Diese Torhüter verschossen Elfer - Manuel Riemann, Hans-Jörg Butt

Bochum-Keeper Manuel Riemann verschießt am Samstag einen Elfmeter. Das ist Bundesliga-Torhütern bislang nur elfmal passiert. SPORT1 erinnert.

Denn trotz seines Fehlschusses vom Elfmeterpunkt in der 76. Spielminute sicherte sich der VfL drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

In die Geschichte geht Riemann dennoch ein: Sein Elfmeter-Fauxpas ist erst der elfte Fehlschuss eines Torhüters in der Bundesliga.

SPORT1 blickt zurück und stellt fest: Nicht jeder hatte so viel Glück wie Riemann.

Petar Radenkovic (1860 München, 17. Mai 1969)

Der allererste Torwart-Fehlschuss in der Bundesliga unterlief Petar Radenkovic von 1860 München. Der heute 87-Jährige trat beim Stand von 0:0 im Spiel gegen Hertha BSC an den Punkt - und vergab.

Und dieser Fehlschuss hatte Folgen: Die Münchner verloren ihr Heimspiel noch mit 0:1. Einen Eintrag in die Geschichtsbücher der Bundesliga haben die Sechziger dennoch sicher.

Norbert Nigbur (FC Schalke 04, 23. September 1972)

Der königsblaue Torwart Norbert Nigbur trat beim Stand von 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf kurz vor dem Ende zum Elfmeter an und verschoss ebenfalls. Im Gegenzug musste Nigbur sogar noch den 3:1-Anschlusstreffer hinnehmen.

Fred-Werner Bockholt (Kickers Offenbach, 27. Oktober 1972)

Der dritten Fehlschuss in der Bundesliga unterlief dem Bottroper Fred-Werner Bockholt.

In den Diensten der Kickers Offenbach verschoss Bockholt seinen Elfmeter gegen den MSV Duisburg kläglich. Im Laufe des Spiels hatten die Kickers bereits einen Elfmeter vergeben und verpassten somit die Chance zum Ausgleich.

Am Ende unterlag Offenbach dem MSV deutlich mit 0:4.

Hans-Jörg Butt (Hamburger SV, 3. Oktober 1998)

Der ehemalige Torwart von Bayer Leverkusen, dem Hamburger SV und Bayern München erzielte in seiner Karriere sage und schreibe 37 Tore – und das als Torhüter. Dabei war Butt ein sicherer Elfmeterschütze.

Was Butt an seinem Fehlschuss besonders ärgern wird: Es war die Chance zum Sieg für den HSV.

Am Ende trennten sich Butt und seine Kollegen mit einem 0:0-Remis von Volker Finkes Mannschaft.

Hans-Jörg Butt (Hamburger SV, 15. April 2001)

Es sollte einfach nicht sein für den HSV. Beim Stand von 0:1 im Heimspiel gegen den 1. FC Köln trat Hans-Jörg Butt zum Elfmeter an, verpasste den Ausgleich nur knapp.

In der zweiten Halbzeit erzielten die Hanseaten zwar noch den 1:1-Ausgleichstreffer, verschossen aber in Person von Sergej Barbarez erneut einen Elfmeter und mussten sich mit einem Remis zufriedengeben.

Tomislav Piplica (Energie Cottbus, 5. Mai 2001)

Den Mann, der vielen durch sein Eigentor gegen Borussia Mönchengladbach in Erinnerung geblieben ist, erwischte es wenige Wochen nach Butt ebenfalls.

Bitter: Cottbus verlor die Partie mit 0:1 und blieb auf einem direkten Abstiegsplatz. Am Ende gelang trotzdem der Klassenerhalt.

Oliver Kahn (FC Bayern München, 23. Februar 2002)

Oliver Kahn trat 2002 zum ersten und einzigen Mal für den FC Bayern in der Liga an den Elfmeterpunkt.

Beim 6:0-Heimsieg gegen Energie Cottbus wurde in der ersten Minute der Nachspielzeit auf Elfmeter für den Rekordmeister entschieden. Kahn sah sich Tomislav Piplica gegenüber, der knapp ein Jahr zuvor auch einen Elfmeter verschossen hatte.

Hans-Jörg Butt (Bayer 04 Leverkusen, 20. April 2002)

In der Saison 2001/2002 flog Butt sein Elfmeterfehlschuss um die Ohren.

Im Spiel gegen Werder Bremen trat der Torwart beim Stand von 1:1 zum Elfmeter an und vergab kläglich. Es war ein Fehlschuss mit schmerzhaften Folgen, denn Leverkusen verlor das Spiel gegen Bremen und ließ wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen.

Es war der Anfang vom Ende für Butt und seine Leverkusener. In dieser Saison landete Bayer in der Meisterschaft, im Pokal und in der Champions League jeweils auf Platz zwei und erlebte eine der bittersten Spielzeiten einer deutschen Mannschaft.