Sergio Ramos bestreitet erstes Training für PSG - Debüt im November?

Vertragsauflösung? Hier arbeitet Ramos an seinem Comeback

Nach langer Leidenszeit bestreitet der Abwehrspieler sein erstes Training in Paris – sein Debüt für PSG soll schon bald folgen.

Beinahe heimlich, still und leise hat Ramos das erste Training für seinen neuen Klub bestritten.

Nach einer langen Leidenszeit, nach Zweifeln an der Gesundheit, ja sogar nach Gerüchten um eine mögliche Vertragsauflösung, hat der 35 Jahre alte Ausnahmeverteidiger einen ersten Schritt zu seinem Comeback gemacht.

„Weder wird Sergio seine Karriere beenden, noch wird der Vertrag gekündigt. Daran gibt es keine Zweifel. Es ist eine körperliche Angelegenheit und er wird so schnell wie möglich wieder spielen“, hatte Sergio Ramos‘ Bruder René am Montag in der Mundo Deportivo betont.