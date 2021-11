Schach: Garri Kasparov wird am 9. November 1985 gegen Anatoli Karpov jüngster Weltmeister

Garri Kasparov wird am 9. November 1985 gegen Anatoli Karpov jüngster Schach-Weltmeister der Geschichte. Es ist ein Duell mit brisanter Vorgeschichte.

Kasparov behält die Nerven

Die Begegnung ist auf 24 Partien beschränkt, Karpov gerät in Rückstand und muss zum Abschluss gewinnen. Kasparov aber behält die Nerven, wird der 13. Schach-Weltmeister - und mit 22 Jahren der bislang jüngste.

Erstes WM-Duell abgebrochen - Kasparov wütet

Der Sieg ist nicht nur aufgrund Kasparovs Jugend historisch. Die Vorgeschichte birgt zusätzliche Brisanz, das Duell ist die Neuauflage der abgebrochenen WM Monate zuvor. Damals spielt Kasparov erstmals um den Titel. Sechs Siege benötigt ein Spieler noch, um sich Weltmeister nennen zu dürfen. Kasparov gerät schnell mit 0:4 in Rückstand und ändert seine Taktik. Zeit schinden, so gut es nur geht.

Es reiht sich Remis an Remis, erst 17 in Folge, nach dem 1:5 dann weitere 14. Karpov, ausgelaugt und müde, muss im Krankenhaus behandelt werden. Kasparov verkürzt auf 3:5, doch dann, nach insgesamt 48 Partien und 19 Wochen bricht Florencio Campomanes, Präsident des Weltverbandes FIDE, den Wettkampf am 15. Februar 1985 ab.