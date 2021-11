DOSB-Wahl: Athleten-Sprecherin Borger nimmt Kandidaten-Trio in die Pflicht

Präsidentin Karla Borger vom Verein Athleten Deutschland fordert von den drei Kandidaten für die DOSB-Präsidentschaft Veränderungen im Sinne der Sportlerinnen und Sportler. „Das Vertrauen sollten sie auf jeden Fall zurückgewinnen. Das erfolgt natürlich über Taten“, sagte die Beachvolleyballerin dem SID am Dienstag. Am Montag waren der Tischtennis-Funktionär Thomas Weikert, Präsidentin Claudia Bokel vom Deutschen Fechter-Bund und CSU-Politiker Stephan Mayer von der zuständigen Findungskommission vorgeschlagen worden.

Am kommenden Sonntag stellt sich das Trio den Mitgliedsorganisationen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Düsseldorf vor. Am 4. Dezember erfolgt die Wahl bei der Mitgliederversammlung in Weimar. Vom Treffen am Wochenende verspricht sich Borger einige Erkenntnisse. "Für mich wäre wichtig zu wissen, für was sie denn stehen. Ob sie hinter den Athleten und Athletinnen und Trainern und Trainerinnen stehen oder hinter der Struktur", sagte sie: "Der Mittelpunkt ist nicht der DOSB selber, sondern die Athleten und Athletinnen und Trainer und Trainerinnen."