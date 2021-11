CS:GO: Endlich ein großer Titel für „s1mple“! Na‘Vi gewinnt PGL Major Stockholm

Anzeige

Na'Vi gewinnt das PGL Major Stockholm 2021 © PGL/Twitter

Robin Ahlert

Vergangenes Wochenende endete eines der intensivsten Counter-Strike-Majors seit langem. Tausende Zuschauer durften live mitverfolgen, wie Superstar Oleksandr „s1mple“ Kostyliev endlich seinen ersten Major-Titel holte.

Stockholm. 24 Teams. Zwei Millionen US-Dollar Preisgeld.

Die letzten zwei Wochen dominierte das PGL Major in Stockholm die Counter-Strike internen Schlagzeilen. Nachdem die ersten Runden des Turniers schon Ende Oktober gespielt wurden, fanden sich die letzten 8 Teams seit dem 4. November auf der Bühne der Avicii-Arena wieder. In dieser sogenannten Champions-Stage waren keine Fehler erlaubt. Best of 3. Single Elimination Bracket - und damit keine zweite Chance, sollte mal eine Serie verloren gehen.

Pure Dominanz von s1mple und Co.

Nachdem die Quarterfinals gespielt und damit die Reise von FURIA Esports, Virtus.pro, Team Vitality und den Ninjas in Pyjamas beendet wurde, kam es zum ersten Semi-Final.

Natus Vincere gegen Gambit Esports.

Auf Overpass ging es zunächst einmal gut los für Hobbit und Co, die erste Runde konnte souverän nach einem schnellen Push gewonnen werden. Doch schon die folgende Runde sollte die Zuschauer ahnen lassen, in welche Richtung das Match gehen würde. Nach einer chaotischen Runde war es Kirill „Boomic“ Mikhaylov, der die Runde quasi im Alleingang sicherte. Und NAVI damit zu einem Momentum verhalf, das die ganze Serie nicht mehr verloren ging.

Was folgte war eine an Dominanz kaum zu überbietende Serie.

Während Gambit auf Overpass zumindest noch 8 Rundensiege mitnehmen konnte, waren es auf der zweiten Map Mirage gerade mal nur noch drei. NAVI bestimmte zu jeder Zeit das Tempo und gewann am Ende souverän mit 2:0. Vor allem Superstar Oleksandr „s1mple“ Kostyliev zeigte sich - mal wieder – glänzend aufgelegt: In wirklich jeder relevanten Statistik stach der Ukrainer aus seinem ohnehin schon starken Team noch einmal heraus.

G2 Esports folgt NAVI ins Finale

Im zweiten Halbfinale trafen G2 Esports auf Heroic.

Und anders als bei NAVI gegen Gambit, sollte es hier ein über drei Runden gehender Krimi werden. Die ersten beiden Runden wurden fair geteilt: Nuke ging an Heroic, Mirage an G2. So kam es zum finalen Showdown auf Inferno.

Zunächst schien es, als würde die Partie schnell entschieden werden: G2 beendete seinen T-Side-Run mit einem komfortablen 13-6 Vorsprung. Doch plötzlich schien der Faden verloren gegangen.

Heroic begann eine Runde nach der anderen zu gewinnen. Holte acht Siege hintereinander und ging zwischenzeitlich sogar mit 14 zu 13 in Führung, ehe G2 wieder eine Runde für sich entscheiden konnte. Heroic fehlte danach beim Stand von 15 zu 14 ein Sieg, um alles klar zu machen. Doch G2-Star Nikola „NiKo“ Kovac zeigte keine Nerven und verhalf seinem Team mit zwei Kills und zwei Assists in der finalen Runde zur Overtime.

Mit dem dadurch wieder gewonnenen Momentum schaffte es G2 schlussendlich Heroic mit 19 zu 15 niederzuringen. Und traf nun im großen Finale auf NAVI.

PGL Major Stockholm - Finale: s1mple Showtime

Die erste Partie auf Ancient startete ausgeglichen. Während G2 über eine gute Teamleistung kam, war es auf Seiten NAVIs wieder einmal s1mple, der herausstach. Alleine 20 Kills verbuchte der AWPler in der ersten Hälfte der ersten Runde.

Den Unterschied machten am Ende einige 1 gegen 1 Duelle, die alle bis auf eines von NAVI gewonnen werden konnten. So gewannen die Ukrainer auf Ancient mit 16 zu 11 und gingen mit 1:0 in Führung.

Nuke, auf dem die Ukrainer seit 17 Spielen ungeschlagen war, sollte die zweite Map des Finals werden.

G2 dominierte und war beim Stand von 15 zu 12 quasi ein Klick davon entfernt das Spiel zu zumachen. Doch NiKo, der bis dahin eine grandiose Leistung zeigte, wurde zum tragischen Helden, als er es trotz perfekter Position und Timing nicht schaffte, s1mple auszuschalten.

So schaffte es NAVI doch noch in die Overtime und machte dort den Sack nach einem harten Kampf mit 22 zu 19 zu.