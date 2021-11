Gegen Korruption und Kriminalität: IOC and UNODC verlängern Zusammenarbeit

Das IOC will gegen Kriminalität im Sport vorgehen © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) erweitert im Kampf gegen Korruption und Kriminalität seine Zusammenarbeit mit dem Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen (UNODC). Wie das IOC am Dienstag in Lausanne mitteilte, verlängerten die beiden Partner ihre gemeinsame Absichtserklärung („Memorandum of Understanding“) bis 2025.