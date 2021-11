Vor Topspiel in Lyon: Bayern-Coach Scheuer träumt vom Titel

Das Topspiel in der Königsklasse gegen Olympique Lyon weckt beim deutschen Meister Bayern München die Sehnsucht nach dem ganz großen Triumph.

Das Topspiel in der Königsklasse gegen Rekordsieger Olympique Lyon weckt beim deutschen Frauenfußball-Meister Bayern München die Sehnsucht nach dem ganz großen Triumph. „Es ist momentan noch kein Ziel für mich, aber ein Traum, die Champions League zu gewinnen“, sagte Trainer Jens Scheuer vor dem Duell bei den Französinnen am Mittwoch).

Das unterstrich auch Nationalspielerin Carolin Simon, die 2018/19 für Olympique aktiv war. "Es ist nicht so, dass bei uns alles klappen muss und bei Lyon gar nichts", sagte sie.

Auch, weil die ehemalige Weltfußballerin Ada Hegerberg nach langer Verletzungspause zurück ist. Scheuer erwartet die Norwegerin von Beginn an. Er selbst kündigte zum Auftakt der Hammerwoche mit den Krachern gegen Lyon (Rückspiel 17.11.) und dem Bundesliga-Gipfel gegen Wolfsburg am Samstag "Jobsharing" an. Marina Hegering und Sydney Lohmann fallen aus, Sarah Zadrazil (Knie) ist fraglich.