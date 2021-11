Bundestrainer oder Vereinscoach? Söderholm lässt Zukunft offen

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat vor dem Deutschland Cup seine Zukunft noch völlig offengelassen. „Die Frage stellt sich bei mir: Will ich bei der Nationalmannschaft bleiben, oder will ich eher in den Alltag als Vereinstrainer?“, sagte der Finne dem SID. Nach den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) und der WM in Finnland (13. bis 29. Mai 2022) läuft der Vertrag des 43-Jährigen aus.