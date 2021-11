Deutschland Cup: Olympia-Test ohne Müller und Kahun

Beim Deutschland Cup in Krefeld muss Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm ohne Kapitän Moritz Müller auskommen. Auch Dominik Kahun fehlt.

Beim Deutschland Cup in Krefeld muss Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm ohne Kapitän Moritz Müller auskommen. Der Verteidiger der Kölner Haie sagte seine Teilnahme am Vierländerturnier kurzfristig ab - ebenso wie unter anderem der ehemalige NHL-Stürmer Dominik Kahun (SC Bern). Söderholm testet ab Donnerstag (LIVE auf SPORT1 im TV) für die Olympischen Spiele in Peking.