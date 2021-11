Sport1: Arnold und Baku nachnominiert

Bundestrainer Hansi Flick hat auf den Corona-Fall bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft reagiert und Maximilian Arnold und Ridle Baku für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg und drei Tage später in Armenien nachnominiert. Das berichtet Sport1. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte die Nachnominierungen der beiden Wolfsburger auf SID-Anfrage zunächst nicht, kündigte aber eine „zeitnahe Entscheidung“ an.