Bodybuilding: Mr. Olympia Shawn Rhoden stirbt im Alter von 46 Jahren

Ein Jahr später fiel „Flexatron“, so Rhodens Bodybuilder-Spitzname, allerdings in Ungnade. Er wurde wegen Vergewaltigung angeklagt, soll sich an einer weiblichen Bodybuilderin in einem Hotelzimmer in Utah vergangen haben. Im Juli 2019 wurde Rhoden verurteilt und für weitere Mr.-Olympia-Wettbewerbe ausgeschlossen.

In anderen Posts hatte Rhoden geschrieben: „Das Leben wird nicht an der Anzahl der Atemzüge gemessen, sondern an den Momenten, die uns den Atem rauben“. Dabei hatte er sich auch direkt an seine Tochter gewandt: „Prinzessin, du bist mein Grund, meine Absicht, mein Warum. Jeden Tag bringst du mir etwas Neues bei, Prinzessin. Manchmal kann ich mich nur staunend am Kopf kratzen. Du bist weise, weit über deine 6 Jahre hinaus – und weißt immer, was du tun musst, um deinen Papa zum Lächeln oder Lachen zu bringen. Ich bin wirklich gesegnet und dankbar.“