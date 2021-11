FIFA 22: EA gibt Qualifier Restrictions bekannt

Die FIFA 22 Global Series ist mittlerweile in vollem Gange. Sowohl gestandene eSportler, junge Talente der Szene, als auch hochmotivierte und ambitionierte Zocker kämpfen seit dem Release des neuen Ablegers in Division Rivals um wichtige Skillpunkte. Die Rangliste bestimmt am Ende einer Season über das Teilnehmerfeld von einem der insgesamt vier Online-Qualifier. Je nach Abschlussplatzierung erhalten die Spieler dort Global Series-Punkte.

Aufgrund der geringen Anzahl an Turnieren ist es essenziell, von Anfang an Leistung zu zeigen, um sich in eine gute Ausgangslage für die kommenden großen Events zu bringen. Abgesehen vom eigenen Skill und etwas Spielglück nimmt auch das eigene Team eine zentrale Rolle ein. Die Qualität der eigenen Karten kann in einem engen Match die entscheidenden Prozentpunkte ausmachen und so über Sieg und Niederlage entscheiden.