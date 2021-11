Formel 1 in Mexiko: Valtteri Bottas in der Kritik - Lewis Hamilton reagiert

Grund war der verlorene Start: „Ich habe versucht, den Red Bull in meinem Rückspiegel hinter mir zu halten und dachte, Valtteri ( Bottas; d. Red. ) macht das Gleiche. Er hat aber offensichtlich die Tür für Max aufgelassen. Der war auf der Rennlinie, konnte deshalb in Kurve eins auf der Bremse einen Mega-Job machen. Für mich gab es auf der schmutzigen Innenseite keine Hoffnung“, kritisierte Hamilton seinen sonst so treuen Gefolgsmann.

Bottas zum Rapport bei Mercedes-Sportchef Wolff

Während Verstappen und Hamilton an Bottas vorbeigingen, wurde der Finne in Kurve eins von Daniel Ricciardo umgedreht, kam nur als 15. ins Ziel.

Hamilton rudert zurück

Formel 1: Fehlt Bottas der Biss?

Tost feiert Verstappen

In der WM sieht es trotzdem immer besser für den Holländer aus. Gewinnt Verstappen auch das nächste Rennen in Brasilien, hat er mindestens 25 Punkte und damit einen Rennsieg Vorsprung.

Doch der Red-Bull-Star will sich mit solchen Rechenspielen noch nicht beschäftigen: „Ich fange jetzt nicht das Träumen an. Wir müssen bis Abu Dhabi weiterkämpfen“, sagte Verstappen.

„Jede Menge Tequila“ nach Verstappen-Coup in Mexiko

Was Glock meint, hörte sich aus Hamiltons Mund nach dem Rennen so an: „Heute gab es nichts, was ich entgegensetzen konnte. Ihre Pace war einfach unglaublich. Ich weiß nicht, wo sie die Performance herholen, aber sie waren eine halbe Sekunde pro Runde schneller als wir“, räumte der Brite zähneknirschend ein.