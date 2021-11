DFB-Team: Süle positiv - Bundestrainer Flick nominiert Maximilian Arnold und Ridle Baku nach

Nachdem das Gesundheitsamt vier weitere Spieler neben Süle in Quarantäne geschickt hat, die abreisen müssen - es handelt sich nach DFB-Angaben um Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Karim Adeyemi -, nominierte Flick die Wolfsburger Maximilian Arnold und Ridle Baku sowie Kevin Volland von AS Monaco nach. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Arnold nach sieben Jahren zurück im DFB-Team

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Donnerstag in Wolfsburg auf Liechtenstein und reist dann zum Abschluss der WM-Qualifikation am Sonntag nach Armenien. Das DFB-Team ist bereits sicher für die WM 2022 in Katar qualifiziert. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)