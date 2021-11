Anzeige

DFB-Team: PK live mit Bierhoff zu Corona-Fall bei deutscher Nationalmannschaft

Ankunft im Kleinbus: Diese Spieler kamen gemeinsam mit Süle

SPORT1

Beim DFB-Team sorgt ein Corona-Alarm für Unruhe. Ein Spieler hat sich infiziert, vier weitere Spieler müssen in Quarantäne. Der DFB klärt in einer Pressekonferenz über das Corona-Chaos auf. Die PK zum Nachlesen.

Kaum hat sich die deutsche Nationalmannschaft zusammengefunden herrscht schon Aufregung. Corona-Alarm!

Nach SPORT1-Informationen handelt es sich bei dem mit Covid-19 infizierten Spieler um Bayern-Star Niklas Süle. Vier weitere Spieler wurden im Zuge der Kontaktverfolgung als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft und müssen sich in Quarantäne begeben.

Um die Situation darzustellen hielt der DFB am Dienstagnachmittag eine Pressekonferenz ab. In dieser klärten DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Teamarzt Dr. Tim Meyer über die Geschehnisse und deren Folgen auf. Auch der ungeimpfte Joshua Kimmich und eine Impfpflicht waren Thema. Zum Abschluss ging es auch um den Abschied von dem langjährigen Bundestrainer Joachim Löw. Die PK zum Nachlesen:

+++ Die PK ist beendet +++

Das war‘s. Alle Fragen der Journalisten sind beantwortet worden.

+++ Dr. Meyer legt aktuelle Impf-Situation dar +++

„Ich glaube, dass wir oft Impfungen vor Augen haben, die wir selbst erlebt haben, die aber einen anderen Hintergrund haben. Es waren Erkrankungen, die selten geworden sind. Beispielsweise Masern und Mumps, da gibt es kleine Zahlen. Impfdurchbrüche sind uns daher gar nicht bekannt, obwohl es diese gibt. Impfungen sind unterschiedlich sicher und nehmen in ihrer Wirksamkeit im Zeitverlauf ab. Daher wird geboostert. Wir haben momentan eine Kombination aus vielen Menschen, die geimpft sind, und einer großen Zahl von ansteckenden Personen. Das führt dazu, dass auch geimpfte erkranken. Uns erscheint diese Zahl als groß. Wir sollten daher die Booster-Impfungen anstreben. Das wäre auch die Konsequenz für den Fußball. Wir haben den Vorteil, dass die Spieler jung sind und daher lässt der Impfschutz nicht so schnell zu.“

+++ Wie wird Löws Abschied laufen? +++

Bierhoff: „Wir hatten die Hoffnung, dass sich die Regeln entspannen. uns war schnell klar, dass wir es gegen Jahresende machen. Jogi wird einzeln verabschiedet. Die richtige Musik ist dann der Applaus von den Fans. Das ist glaube ich das, was er hören will.“ (Bericht: So soll Löws Verabschiedung aussehen)

+++ Bierhoff erzählt Anekdote zu Löw +++

„In 17 Jahren hat man viele Erinnerungen. Das fängt mit dem ersten Treffen an, als ich ihn zufällig in einem Restaurant getroffen habe. Für mich persönlich gibt es einen besonderen Moment, an den ich immer wieder gerne denke: 2010 sind wir ohne Vertrag in die WM gegangen und waren zusammen auf dem Zimmer. Da hat Jogi gesagt: ‚Eigentlich ist es ganz gut, ohne Vertrag in das Turnier zu gehen.‘ Das hat gezeigt, dass es darum geht, ein gutes Turnier zu spielen. Das war ein besonderer Moment von vielen, die es gab. Ich bin stolz, dass zu seinem Abschied auch viele Spieler kommen. Das zeigt die Verbundenheit, die Jogi zu seinen Spielern hatte.“

+++ Tah schon zuvor nominiert +++

Bierhoff: „Jonathan Tah wurde schon vorher nachnominiert, da man nicht sicher sein konnte, ob Nico Schlotterbeck fit ist.“

+++ Wie kommen die Quarantäne-Spieler nach Hause? +++

Bierhoff: „Die Spieler werden einzeln nach Hause gefahren, das ist eine Voraussetzung.“

+++ Wie können Spieler vom Impfen überzeugt werden? +++

Dr. Meyer: „Ein solches Gespräch konnte nicht stattfinden. Es gibt kein Patent-Rezept um mit Menschen zu sprechen, die einer Impfung skeptisch gegenüberstehen. Man muss das Problem herausfinden, da unterschiedliche Gründe für Skepsis vorliegen.“

+++ Bierhoff: „Mental schwierig“ +++

„Es ist immer ein Gedanke, was passiert, wenn ein Spieler positiv ist. Es kann passieren, dass man in Quarantäne kommt, obwohl man sich testet und sich verantwortungsbewusst handelt. Das ist mental schwierig. Es kann sein, dass einer Pech hat, oder auch dass sich einer unverantwortlich verhält und eine Halloween-Party feiert. Dieses Risiko muss man eingehen.“

+++ Wäre eine Impfpflicht sinnvoll? +++

Bierhoff: „Es wird ein gesetzlicher Rahmen vorgegeben, in dem wir uns bewegen. Bei einer Mannschaft kann man das auch als ungeimpfter Spieler machen. Wie die Entscheidungen getroffen werden müssen, kann ich nicht nachvollziehen.“

Dr. Meyer: „Wir befinden uns bei den Fußball-Profis im Rahmen des Arbeitsschutzes. Da gibt die Politik Rahmenbedingungen vor. Bei Zuschauern geht es um die Freizeit - für beide Konstellationen gibt es einen unterschiedlichen Rahmen. Das ist manchmal schwierig zu verstehen.“

+++ Wie lange müssen die Spieler in Quarantäne? +++

Dr. Meyer: „Meine persönliche Meinung zu Impfungen gegen Covid-19 habe ich bereits zum Besten gegeben. Auch Jo Kimmichs Meinung ist bekannt. Man muss das akzeptieren. Wie lange die Quarantäne ist, ist in Hand des Gesundheitsamtes. Das hängt von der Testung ab und davon, ob Beschwerden auftreten.“

+++ Wie ist die Stimmung, Herr Bierhoff? +++

„Ich habe überraschenderweise noch keinen Spruch von Thomas Müller gehört, glaube aber, dass da noch welche kommen. Die Situation ist für Spieler nicht leicht, ich habe aber auch keine große Betroffenheit gemerkt. Die Atmosphäre ist entspannt und es wird professionell gehandelt.

+++ Dr. Meyer spricht über Quarantäne-Regelung +++

„Das Gesundheitsamt des Wohnortes der betroffenen Person ist immer zuständig. Das war in diesem Fall München Land. Es geht darum, mit wem enger Kontakt zu Stande gekommen ist. Daraus wird bestimmt, wer sich in Quarantäne begeben soll. Vier Spieler wurden in Quarantäne geschickt und vier durften hier bleiben. Die Impfung ist eine der Kriterien, die das Gesundheitsamt einbezieht. Es sind aber mehrere Faktoren, wie ein enger Kontakt.“

+++ „Wollen das hinter uns lassen“ +++

„Wir haben weiter einen starken Kader und wollen uns jetzt auf die Spiele konzentrieren und das hinter uns lassen.“

+++ Bierhoff klärt über die Situation auf +++

„Es gibt einige Veränderungen im zeitlichen Ablauf. Wir haben das Training absagen müssen, weil wir gestern Abend einen positiven Fall hatten. Wir hatten uns überlegt, wie wir das Testen angehen wollen. Wir sind nicht gebunden, wollten das aber sehr gewissenhaft machen und alle Spieler und Betreuer in einer Pool-Testung testen. Tim Meyer kam dann zu uns und hat gesagt, dass es eine positive Testung gab. Dann mussten wir nochmal testen und relativ spät haben wir dann erfahren, dass es sich um Nikals Süle handelt, der doppelt geimpft ist. Er ist mit neun Spielern im Flieger angereist. Am Ende war das Ergebnis, dass Süle und vier weitere Spieler abreisen müssen. Die vier anderen Spieler im Flieger werden eine besondere Behandlung haben. Sie werden beispielsweise isoliert an einem Tisch sitzen, sie müssen aber nicht abreisen.“

+++ Bierhoff ist da +++

„Guten Tag. Wir hatten eben eine Mannschaftsbesprechung, die hat länger gedauert.“

+++ Gleich geht‘s los +++

Die PK sollte pünktlich beginnen. Gleich dürfte es losgehen.

+++ Flick reagiert auf Corona-Fall +++

Hansi Flick hat Maximilian Arnold, Ridle Baku und Kevin Volland nachnominiert. Bereits am Montagabend hatte der Bundestrainer den Leverkusener Jonathan Tah nachträglich zum Kader dazugeholt. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Karim Adeyemi müssen sich in Quarantäne begeben.

+++ Plan des DFB über den Haufen geworfen +++

Nach SPORT1-Informationen wurde die Mannschaftsbesprechung am Montagabend kurzfristig abgesagt. Die Übungseinheit am Dienstag findet nicht wie geplant auf dem Trainingsplatz statt, sondern wird individuell im Hotel abgehalten.

+++ Bierhoff: „Sehr bitter“ +++