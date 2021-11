Corona-Alarm beim DFB: Bayern-Star positiv getestet - Quarantäne angeordnet!

Wegen Corona: DFB-Mannschaftstraining abgesagt

Der Direktor Nationalmannschaft fügte hinzu: „Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter - für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ich wünsche dem positiv getesteten Spieler schnelle Genesung und dass er weiterhin symptomfrei bleibt.“

Nach SPORT1 -Informationen wurde die Mannschaftsbesprechung am Montagabend kurzfristig abgesagt. Die Übungseinheit am Dienstag findet nicht wie geplant auf dem Trainingsplatz statt, sondern wird individuell im Hotel abgehalten.

Bayern-Spieler reisten gemeinsam an

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick trifft am Donnerstag auf Liechtenstein. Am Sonntag steht das Spiel in Armenien an.