Judy Bagwell ist tot: Legendär skurriles Match bei WWE-Rivale WCW

Judy Bagwell, Mutter des einst bei WWE-Rivale WCW bekannten Showkampf-Stars Buff Bagwell, ist im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Demenzerkrankung verstorben. Sie war in Erinnerung geblieben durch das berühmt-berüchtigte „Judy Bagwell on a Pole Match“, ein legendär kurioser Einfall des damals für WCW kreativ verantwortlichen Vince Russo.

In dem Kampf zwischen Buff Bagwell und seinem damaligen Rivalen „Positively“ Chris Kanyon, ausgetragen bei dem Pay Per View New Blood Rising im Jahr 2000, sollte Mutter Bagwell - nachdem sie zuvor in die Fehde verwickelt worden war - auf einem Ringpfosten platziert werden, wobei sie am Ende stattdessen auf einem Gabelstapler (“forklift“) platziert wurde.