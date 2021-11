Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart - VC Wiesbaden LIVE im TV & Stream

So spannend war der Topspiel-Krimi

Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart ist in der Volleyball-Bundesliga noch ungeschlagen. Am Dienstag wird die Serie gegen Wiesbaden auf den Prüfstand gestellt.

Für den Tabellenführer der Volleyball-Bundesliga der Frauen (ausgewählte Spiele der Volleyball-Bundesliga LIVE im TV auf SPORT1 ) steht am Dienstag das nächste Heimspiel auf dem Programm.

Der Allianz MTV Stuttgart bekommt es in der eigenen Halle mit dem VC Wiesbaden zu tun. Stuttgart steht ungeschlagen mit 17 Punkten aus sechs Spielen an der Spitze. Den einzigen Punkteverlust musste das Team von Trainer Tore Aleksandersen zuletzt beim 3:2 beim Dresdner SC hinnehmen. (Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart - VC Wiesbaden am Dienstag ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)